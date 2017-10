Freudenstadt Die Anmeldefrist läuft

Kinder, die in diesem Schuljahr die 3. Klasse besuchen, sind eingeladen, das Sakrament der Eucharistie und der Beichte zu empfangen. Auch ältere Kinder, die noch nicht bei der Erstkommunion waren, und jüngere Geschwisterkinder können teilnehmen.

Der Vorbereitungskurs beginnt im Dezember, teilt die Gemeinde mit. In Familien- und Weggottesdiensten sowie Kindertreffen wird den Kindern der Zugang zum Gebet, zu der Feier des Gottesdienstes und den beiden Sakramenten ermöglicht. Anmeldung ist im Pfarrbüro möglich. Wenn das Kind in einer anderen Gemeinde getauft wurde, soll der Taufnachweis oder das Familienstammbuch mitgebracht werden, ebenso 25 Euro für die Gebetskette, die Leihgebühr für das Festgewand, die Foto-CD des Festgottesdienstes und anderes.

Der erste Elternabend ist am Mittwoch, 22. November, ab 20 Uhr in der Taborkirche. Die Kinder treffen sich erstmals am Donnerstag, 30. November, von 16 bis 17.30 Uhr im Saal des Gemeindehauses.