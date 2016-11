Freudenstadt Die 1000. Geburt in Klinik gefeiert

Leon erblickte am Samstag, 19. November, um 1.23 Uhr im Krankenhaus Freudenstadt das Licht der Welt. Die Geburt wurde von der Hebamme Elke Czipo betreut, so die KLF in einer Pressemitteilung.

Für die glücklichen Eltern Simone und Peter Säer aus Oberndorf, ist es das zweite Kind. Auch der große Bruder Ben wurde in Freudenstadt geboren und freut sich nun, das Baby mit nach Hause nehmen zu dürfen.

Ärzte und die Pflegekräfte der Wochenbettstation kümmern sich Tag und Nacht um das Wohl von Mutter und Kind. "Die Gewissheit maximaler medizinischer Versorgung und eine individuelle und familiäre Atmosphäre während und nach der Geburt spielen eine wichtige Rolle bei der Wahl der Klink", so Chefarzt Jürgen Schulze-Tollert. Daher sei auch die gute Zusammenarbeit mit den Kinderärzten unter Leitung von Chefarzt Gerald Hellstern besonders wichtig.