Freudenstadt Dicker Dieb langt zweimal zu

Kurz nach 14 Uhr fiel der Gauner in dem Musikhaus auf, als er sich alleine im Verkaufsraum aufhielt. Als das Personal kurz abwesend war, beugte sich der Mann auffällig über die Warenauslage an der Kasse. Dabei wurde er vom Büro aus beobachtet und gleich darauf angesprochen, worauf er umgehend das Geschäft verließ. Erst später wurde das Fehlen eines Geldbeutels samt Inhalt bemerkt. In diesem waren etwas mehr als 50 Euro Bargeld.

Danach ging der Dieb wohl direkt ins nahe gelegene Pfarramt und in den Gemeindesaal der Taborkirche, so die Polizei weiter. Im Gemeindesaal riss er gewaltsam die abgeschlossenen Türen von drei Schränken auf. Weil er dort nichts Stehlenswertes fand, knackte er anschließend in der Kirche einen der Opferstöcke und nahm das darin enthaltene Geld mit. Wie viel darin war, ist unbekannt.

Insgesamt richtete der Täter einen Schaden in Höhe von etwa 250 Euro an, schätzt die Polizei. Sie beschreibt den Mann wie folgt: Er soll zwischen 40 und 50 Jahre alt sein, etwa 1,83 Meter groß sein und circa 130 Kilo auf die Waage bringen. Er hatte dunkles Haar und einen "ausgeprägten Bauchumfang" heißt es weiter.