Freudenstadt DGB in Kreis und Region stellt sich neu auf

Dies gibt der DGB in einer Pressemitteilung bekannt. "Wir wollen uns weiterhin einmischen, wenn es um Arbeitnehmer" ghet, so der Vorstand. An der Spitze der ehrenamtlichen Gewerkschaftsvertreter stehen Manfred Beilharz, Mitglied der IG Bau, Beisitzer im Bezirksvorstand der IG Bau Südbaden und Kreisvorsitzender der IG Bau Freudenstadt, sein Stellvertreter Wolfgang Rittmann, Betriebsrat der Firma Alpirsbacher Klosterbräu und Mitglied der Gewerkschaft NGG, sowie seine Stellvertreterin Beate Jeric, Personalrätin im Landratsamt Freudenstadt und Mitglied bei Ver.di.

Gemeinsam mit den weiteren Ansprechpartnern setzen sich alle für die gewerkschaftliche Arbeit vor Ort ein. Zentrale Aufgaben des neuen DGB-Kreisverbands sind die gewerkschaftliche Interessenvertretung in der Kommunalpolitik und die Unterstützung der Mitgliedsgewerkschaften in ihrer Betriebspolitik. Dazu werden sich die Gewerkschafter in den bestehenden kommunalen Netzwerken, wie in Gremien, Ausschüssen und Beiräten, engagieren.

Strukturen wie früher