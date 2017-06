Freudenstadt Detektiv bei Gerangel mit Unbekanntem verletzt

Gegen 14.45 Uhr sah eine Verkäuferin im Kaufland, wie der Mann in der Drogerieabteilung Parfümpackungen öffnete und verschiedene Duftstoffe im Markt versprühte. Sie sprach ihn deswegen an, woraufhin er ungehalten reagierte und die Frau sofort anging.

Die Angestellte rief den Ladendetektiv, der ihr zu Hilfe eilte. Es gab ein Gerangel zwischen den beiden Männern, in dessen Verlauf der Parfümsprüher dem Detektiv ein Knie in die Rippen rammte und einen Kopfstoß versetzte. Danach gelang ihm die Flucht. Zurück blieb der Detektiv mit Gehirnerschütterung, Beule am Kopf und zwei Rippenbrüchen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, schlank, mit kurzen, schwarzen Haaren und "orientalischem" Äußeren. Bekleidet war er unter anderem mit Baseballmütze und schwarzem Top. Ferner hatte er einen schwarz-gelben Rucksack dabei.