Freudenstadt Derselbe Charme wie vor 125 Jahren

Franz Tremmel (64) erledigt vieles selbst. Steinmauern, Außenanstrich, Grillhütte, Terrasse, Toiletten- und Dachsanierung – "Franz ist fast jeden Tag am Werkeln", sagt seine Ehefrau. "Er lebt für das Waldcafé". Nach der Eröffnung des Lokals durch die Tremmels am 1. Mai 2006 war das Waldcafé zwei Jahre nur im Sommer geöffnet. Wegen vieler Anfragen wurde die Saison auch auf den Winter ausgedehnt. So entstand der "Winterzauber", der sich großer Beliebtheit erfreut und mit seiner besonderen Atmosphäre alle zwei Jahre Tausende Besucher anlockt.

Doch aller Anfang war schwer. Das Waldcafé hatte keinen elektrischen Strom und war nicht an die Kanalisation angeschlossen. Strom wurde mit Aggregaten erzeugt, gekocht wurde mit Gas. Erst am 15. Januar 2015 brannte zum ersten Mal elektrisches Licht ohne Stromaggregat. "Da waren wir glücklich, dass wir besser arbeiten konnten", erinnert sich Franz Tremmel. Die Stadt habe sie bei dem Anschluss an das Strom- und Abwassernetz sehr unterstützt.

Franz Tremmel kommt aus Bayern, das hört man ihm deutlich an. Doch im Schwarzwald hat er bei seiner Frau Claudia eine neue Heimat gefunden. "Ich würde nie zurück", sagt der Tölzer heute. "Der Schwarzwald ist was ganz Besonderes."

Es soll heimelig wirken

Seiner Ehefrau Claudia ist es wichtig, dass alles im Waldcafé heimelig wirkt. Dazu tragen der Blumenschmuck innen und außen bei. Die Chefin steht selbst in der Küche oder am Grill und wird dabei von "guten Geistern" unterstützt. Die persönliche Atmosphäre schätzen die Gäste, von denen viele regelmäßig in den Teuchelwald wandern. Weit ist es nicht, denn von zwei Parkplätzen erreicht man das Haus in rund zehn Minuten. Im Sommer ist es die sonnige Terrasse, die die Gäste begeistert. Massive Holzmöbel und eine typische Biergartenbestuhlung laden zum Verweilen ein. Für die Kinder gibt es eine Spiel- und Malecke mit einem Sandkasten. Viele Vereine, Firmen oder Familien nutzen das Waldcafé für Feiern. Der 125. Geburtstag wird mit einem Grillfest am Sonntag, 2. Juli, gefeiert.