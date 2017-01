Freudenstadt Der Winter hält jetzt Einzug im Kreis

Kreis Freudenstadt. Waren es am Mittwochmorgen noch übersichtliche Schneemengen, nahm die weiße Decke am Nachmittag bei auffrischendem Wind mehr und mehr zu. Bis zu 30 Zentimeter hatten die Wetterberichte in Staulagen des Nordschwarzwaldes vorausgesagt.

Überwiegend lief der Verkehr noch rund, doch mehr und mehr kämpften einige Lastwagen an den neuralgischen Stellen mit den glatten Straßen. Die Polizei ordnete für Brummis Schneeketten-Pflicht rund um Kniebis und die Schwarzwaldhochstraße an: B 28 zwischen Freudenstadt und Kniebis, zwischen Bad Griesbach und B 500 sowie zwischen Alexanderschanze und Ruhestein. Die Räumdienste waren im Dauereinsatz.

Schneeketten-Pflicht für alle Fahrzeuge, auch Autos, erließ die Polizei später für die L 305 zwischen Besenfeld und Röt. Eine Reihe von Fahrzeugen steckte fest. In Ehlenbogen rutschten zwei Autos auf schneebedeckter Straße in die Leitplanken, ein Wagen kippte um. Die Fahrer blieben unverletzt. Einen Auffahrunfall wegen Glätte gab es ferner an der Bacherkreuzung in Freudenstadt. Ansonsten blieb es zumindestens nach vorläufigen Erkenntnissen ruhig auf den Straßen.