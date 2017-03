Freudenstadt Der Weg zur Gleichstellung ist noch lang

Martina Kober freut sich deshalb, dass es im Landratsamt neuerdings eine Gleichstellungsbeauftragte mit einer 50-Prozent-Stelle gibt, ärgert sich aber, dass der Kreisrat wegen der Kosten gegen eine Aufstockung auf 100 Prozent gestimmt hat. "Das zeigt, dass wir auf einem sehr langen Weg sind, um die Wichtigkeit der Gleichstellung zu verankern", sagt Kober.

Der Grünen-Kreisrat Wolf Hoffmann spricht von einer "rabenschwarzen" Sitzung für die Frauenliste. CDU, Freie Wähler und FDP hatten gegen die Aufstockung gestimmt und damit für Hoffmann gezeigt: "Die Arbeit für mehr Gleichberechtigung ist diesen Fraktionen also offensichtlich keinen Pfifferling wert." Hoffmann schrieb unserer Zeitung: "Wer fehlende Frauen in politischen Gremien beklagt, muss früh ansetzen, um ein neues Bewusstsein zu schaffen. Wer Frauen in typischen Männerberufen wie dem Kfz-Gewerbe haben will, muss früh Schnupperkurse anbieten, um eine Verhaltensänderung zu bewirken. Wer Männer im Kindergarten und an Grundschulen sehen will, muss nicht nur über bessere Bezahlung nachdenken, sondern auch andere Fördermöglichkeiten nutzen." All das könnte die Gleichstellungsbeauftragte übernehmen – wenn sie genug Zeit dazu habe.

In Horb ist die Stimmung zum Weltfrauentag seit Jahren positiv und ausgelassen: Die "Weltbürger" Horb feiern ein Fest, zu dem Frauen aus allen möglichen Ländern eingeladen sind (Info). Mit von der Partie ist von Anfang an die Anwältin Rosetta Venturino-Weschenmoser. Auch sie findet, dass der Weltfrauentag nach wie vor Aktualität besitzt. "Gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist immer noch nicht gegeben", sagt sie. Außerdem sei Gewalt gegen Frauen immer noch ein großes Thema.

Selbstbewusstsein bester Schutz vor Gewalt

Ihre Herzensangelegenheit ist es, junge Frauen und Mädchen zu Selbstbewusstsein zu erziehen – aus Venturino-Weschenmosers Sicht ist das der beste Schutz vor Gewalt und Unterdrückung. Die Horber Anwältin gibt ein mal pro Woche Kampfsporttraining für Kinder in Starzach. Ihre Tochter Viviana Weschenmoser, ebenfalls bei den "Weltbürgern" engagiert und SPD-Gemeinderätin, freut sich, dass der Tag bei den Horber Frauen auf so breite Zustimmung stößt. "Der internationale Frauentag hat keinen religiösen Hintergrund. Dass die Frau mal in den Mittelpunkt gestellt wird, das können alle unterschreiben", sagt sie.

Dass beim Horber Weltfrauentag-Fest Männer ausgeschlossen sind, komme den Frauen entgegen, die ruhigere Töne anschlagen. "Wir haben viele Frauen mit Migrationshintergrund dabei, die im Stadtbild von Horb wenig präsent sind", berichtet Weschenmoser. "Zu unserem Fest sind immer mehr Frauen gekommen, die den Schutz nutzen, um ausgelassen miteinander zu feiern." In diesem Jahr lautet das Motto zum Weltfrauentag in Deutschland: "Wir verändern!"