Freudenstadt Treff #SoMeFDS startet mit Frauencharme

Schulungen und weitere Treffen zu Social-Media-Themen sollen entstehen.

Geplant ist das nächste Treffen am 29. November als eine Social-Media-Werkstatt, zu der jeder seine Fragen und Probleme mitbringen kann. Die Gruppe suche dann gemeinsam nach Lösungen, so die Initiatoren. Geplant ist ein Austausch alle zwei Monate, jeweils am letzten Dienstag im Monat.