Freudenstadt Der obere Marktplatz rotiert

Freudenstadt. Dann wird der Marktplatz erneut zur "Drehscheibe" für Freunde der Töpfer- und Keramikkunst. Dieser traditionelle Töpfermarkt, der unter der Schirmherrschaft von OB Julian Osswald steht, zeigt eine Bandbreite von klassischer zu moderner Keramik, teilen die Veranstalter mit. Erfreulicherweise gehe der Trend seit Jahren weg von industrieller Massenware hin zu individuell hergestellter Keramik, wie sie in ihrer Vielfalt nur von Töpfereien und Kunsthandwerkern angeboten werden könne.

Auf dem Freudenstädter Töpfermarkt bieten mehr als 70 Töpfer handgefertigte Keramik für Küche, Tisch, Garten und Architektur am Bau an. Der Bogen spannt sich von Salzgebranntem, Raku, – eine altjapanische Brenntechnik – Fayencen über Irdenware bis Steinzeug, gefertigt in den verschiedensten keramischen Techniken.

Das Ziel von Eberhard und Renate Jagdmann, Besitzer der Töpferstube Freudenstadt, ist es, das Töpferhandwerk zu fördern und über den Töpfermarkt eine Verbindung von den Werkstätten zum Verbraucher herzustellen. Denn gerade die Töpfer seien wie kaum eine andere Handwerkszunft auf ein qualitätsbewusstes Publikum angewiesen. Nur so sei es möglich, das traditionelle Töpferhandwerk –­ einer der ältesten Handwerksberufe – zu erhalten. Gleichzeitig wollen sie Junghandwerkern, die den Weg in die Selbstständigkeit gewagt haben, eine Plattform zum Absatz ihrer Waren bieten.