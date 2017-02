Freudenstadt Der OB muss den Rathausschlüssel abgeben

Dort prämiert die Narrenzunft nach dem Rathaussturm von den kostümierten Mitarbeitern beider Ämter die schönsten und originellsten Verkleidungen. Zur Vesperzeit besucht die Narrenzunft das Narrenvesper der Stadtkapelle im Haus der Musik. Zum Abschluss feiern die Narren bis in die Nacht hinein ausgelassen in sämtlichen Gaststätten in Freudenstadt mit den Freunden der Freudenstädter Fasnet.

Die Kinderfasnet beginnt am Freitag, 24. Februar, um 11 Uhr in der Hartranft- Grundschule. Um 14 Uhr startet der Kinderumzug am Rathaus und endet in der Turn- und Festhalle. Dort findet im Anschluss die Kinderfasnet statt. Der Eintritt dazu ist frei.

Am Fasnets-Dienstag, 28. Februar, ist der Endspurt für alle Freudenstädter Narren. Der Kehrausball der Narrenzunft findet ab 19.30 Uhr im "Waagstadl" am Stadtbahnhof statt. Traditionell wird in Freudenstadt um 24 Uhr die Fasnet auf dem oberen Marktplatz verbrannt.

Zum endgültigen Abschluss der Fasnetssaison treffen sich die Narren am Aschermitt-woch, 1. März, ab 11.30 Uhr zum Kuttelnessen im Gasthaus Jägerstüble.