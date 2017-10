Freudenstadt Der Neue setzt auf Teamarbeit

Was einen Schulleiter mit Goethes Faust verbindet und was eine Schule im Innersten zusammenhält, darüber philosophierte Matthias Thies vom Regierungspräsidium Karlsruhe. Am Ende werde Faust von Engeln in den Himmel getragen, so Thies, der sich sicher ist, dass dies auch für eine gute Schulleitung gelte. Auch sie werde auf vielfältige, angenehme Weise belohnt. "Vor zwei Jahren hätte ich nicht geglaubt, dass wir heute einen Schulleiter wie Sie einsetzen können", freute sich Oberbürgermeister Julian Osswald und dankte Stüblers Vorgängerin Perdita Toll dafür, dass sie zwei Jahre verlängert und es dem Kepler-Gymnasium damit ermöglicht habe, einen Schulleiter zu finden. Osswald ist sicher, dass der Neue diese Schule, die gut aufgestellt sei und einen hervorragenden Ruf genieße, sehr gut führen könne. Julian Osswald, der erstmals an einem Besetzungsverfahren teilgenommen hatte, zeigte sich von Stüblers Auftritt beeindruckt. Ihm sei schnell klar gewesen, so Osswald, dass Peter Stübler der Richtige ist.

Für die Aufgaben, die auf einen Schulleiter zukommen, gebe es keine Ausbildung, betonte die geschäftsführende Schulleiterin der städtischen Schulen, Stefanie Maier. Sie bot Peter Stübler deshalb "Hilfe auf kurzem Dienstweg" an und schenkte ihm einen "Gutschein für unbegrenzte, kollegiale Gespräche". Die Schülersprecher Sandro Binder und Julia Kugler berichteten von ihren guten Erfahrungen mit dem neuen Schulleiter, der in der kurzen Zeit seines Wirkens bereits bewiesen habe, dass ihm eine gute Zusammenarbeit mit der Schülermitverantwortung wichtig ist.

Willkommen hießen Peter Stübler auch Michael Hornung vom Personalrat und Elternbeiratsvorsitzende Sylvia Wiegert. Alle Redner hatten Geschenke mitgebracht – noch mehr Schultüten und Süßigkeiten, dazu Blumen für Stüblers Frau Andrea und ein Kuscheltier für Töchterchen Emma.

Gerührt dankte der neue Schulleiter für die vielen lobenden Worte und die Präsente: "Sie haben mir einen Start ermöglicht, wie man ihn sich nur erträumen kann. Ich fühle mich super wohl hier. Ich bin stolz darauf, dass ich das Kepler-Gymnasium leiten darf."

Schüler gestalten die Feier mit

Zwischen den Reden bekamen die Gäste einen Einblick in das breit gefächerte Angebot der Schule. Während der Unter- und Mittelstufenchor und die Chorklasse der Jahrgangsstufe sechs "The Lion Sleeps Tonight" sangen, unterhielt das Kammerensemble mit Telemanns "Tafelmusik". Wie man sich besser nicht am Büfett, an das alle zum Abschluss eingeladen waren, verhalten sollte, das zeigte der Literatur- und Theaterkurs mit Loriots Anstandsschule, in der es um "kultiviertes Verhalten am Tisch" ging.