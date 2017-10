Freudenstadt Der Neue aus Finanzbranche

Kreis Freudenstadt. Im Landratsamt Freudenstadt bildet die Stelle des Wirtschaftsbeauftragten in der Stabsstelle "Kommunikation und Kreisentwicklung" die Schnittstelle zwischen den zahlreichen Firmen im Kreis, Ämtern, der Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald sowie den Kammern. Zu den Aufgaben der kreiseigenen Wirtschaftsförderung zählen außerdem unter anderem Beratungen zu Förderprogrammen, insbesondere zum Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum, sowie die Organisation von Veranstaltungen zu Wirtschaftsthemen, teilt das Landratsamt mit.

Das Kreisentwicklungskonzept des Landkreises steht ebenfalls auf der gemeinsamen Agenda der Tourismusbeauftragten Monika Krämer und des Wirtschaftsbeauftragten. Damit soll die Attraktivität des Landkreises als Wohnort und Arbeitsstätte auch überregional gesteigert und drohendem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden.

Rother, im Landkreis aufgewachsen und Quereinsteiger aus der Finanzwirtschaft, hat die Stelle des Wirtschaftsbeauftragten bereits angetreten. Die erste Zeit habe er genutzt, um sich mit aktuellen Themen und kommunalen Fragestellungen auseinanderzusetzen sowie sich bei Ansprechpartnern in Kommunen, Institutionen und Unternehmen vorzustellen. Insbesondere in Gesprächen mit den Oberbürgermeistern und Bürgermeistern habe er sich ein detaillierteres Bild von den Städten und Gemeinden, der wirtschaftlichen Lage und Herausforderungen gemacht. "Ich bin gespannt auf die weiteren Projekte, Kontakte und Gelegenheiten, den Landkreis mit seinen Unternehmen und Institutionen noch besser kennenzulernen", so Rother.