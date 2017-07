Freudenstadt "Der Mann der ersten Stunde"

Freudenstadt. "Nicht bildungsfähig im Klassenverbund", lauteten einige Gutachten, die der damalige Sonderschullehrer noch in den 50er-Jahren schreiben musste. Bereits 1953 gründete er eine "Hilfsschulklasse" für schwache Schüler, war erster Rektor der damals noch als "Schule für Lernbehinderte" bezeichneten Christophorus-Schule. Und wollte es schließlich nicht mehr länger akzeptieren, dass es kein schulisches Angebot für geistig behinderte Kinder gab: So gründete Gohr mit einigen Mitstreitern 1964 in Freudenstadt die Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung.

"Was Sie für diese Einrichtung geleistet haben, verdient Respekt bis zum heutigen Tag", wandte sich der heutige Vorsitzende Hans-Joachim Greschner bei der Ehrung an Gohr. Zudem hob er die Verdienste von Gohrs Ehefrau Magdalene hervor, die immer hinter ihm gestanden habe.

Als "Mann der ersten Stunde, der an die behinderten Kinder geglaubt hat", bezeichnete die stellvertretende Vorsitzende Gudrun Dölker den heute 95-Jährigen, und kam dabei auch auf die Zeit der Diskriminierung von Menschen mit Behinderung zu sprechen – erst 1966 wurden auch geistig behinderte Menschen schulpflichtig.