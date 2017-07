Freudenstadt Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt

Kreis Freudenstadt . Im Hotel Badischer Hof in Biberach-Prinzbach gaben die Gastronomen und drei Käsereien einen Einblick, welche kulinarischen Genüsse Einheimische und Gäste im Naturpark erwarten.

Ziel der Aktionswochen ist es, nicht nur die Vielfalt der heimischen Küche aufzuzeigen, sondern auch für den Erhalt der Kulturlandschaft zu werben. "Die Käseherstellung im Schwarzwald hat eine lange Tradition. Noch ist die Auswahl klein, aber fein. Und immer mehr Käsereien verarbeiten heimische Ziegen-, Schafs- und Kuhmilch zu leckerem Käse", so Naturpark-Wirte-Vorsitzender Rolf Berlin. 15 Naturpark-Wirte nehmen in diesem Jahr teil und bieten sechs Wochen lang drei Gerichte und ein Menü mit Schwarzwälder Käse auf ihrer Speisekarte an. Der Kreativität der Gastronomen sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Weitere Informationen: www.naturparkschwarzwald.de