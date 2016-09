Freudenstadt Der Kompromiss

Freudenstadt. Einige Änderungen waren im vergangenen Jahr nötig, bevor der Gemeinderat Freudenstadt gestern für die Satzung des Bebauungsplans Sonneneck bei sechs Gegenstimmen grünes Licht gab. Zuvor war der interfraktionelle Antrag, die Planung für das Gebiet gegenüber der Einmündung der Musbacher in die Stuttgarter Straße einzustellen, einstimmig abgelehnt worden. Er hatte sich noch gegen eine mögliche Ansiedlung eines Discounters gerichtet.

Schon im vergangenen Jahr hatte es gegen einen möglichen Umzug von Aldi und dm aus dem Gewerbegebiet Wittlensweiler ans "Sonneneck" Proteste aus dem Gemeinderat und seitens des Handels- und Gewerbevereins gegeben. In der neuen Fassung wird nun eine maximale Verkaufsfläche von nur 650 Quadratmetern zugelassen. Dies, so sagte Oberbürgermeister Julian Osswald in der Sitzung im Juli, mache das Gebiet für Discounter uninteressant.

Der Investor hatte sein Konzept überarbeitet und auf eine mögliche Ansiedlung eines Discounters verzichtet. Eine Ausweisung des "Sonnenecks" als Sondergebiet ist damit hinfällig, es kann weiterhin ein Mischgebiet bleiben. Einzelhandel wird dort aber möglich sein. Der soll später einmal der Nahversorgung des geplanten Wohngebiets Sonnenhalde dienen.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Eberhard Haug sagte, der jetzige Plan B sei in Ordnung. Dass dies aber so sei, liege an zwei Fraktionen – Haug meinte damit die der SPD und der Freien Wählervereinigung. Sein Fraktionskollege Karl Müller warnte aber vor mehr Lärm durch den Publikumsverkehr beim geplanten Café und der Systemgastronomie. Er kündigte an, dagegen zu stimmen.

Elisabeth Gebele (BA) nannte es eine Flickschusterei, dass es in dem Gebiet Wohnungen gebe, nur damit es ein Mischgebiet bleibe. Immerhin seien diese viel Lärm ausgesetzt, ob sie nun durch einen Laubengang an der Seite zur Stuttgarter Straße geschützt seien oder nicht. Wolfgang Tzschupke (FWV) betonte, seiner Fraktion sei ein reines Wohngebiet an dieser Stelle lieber gewesen.