Freudenstadt Der Kirchenraum als Wohnzimmer

Freudenstadt. Stühle stapeln sich am Rand, im Raum liegen Bonbons, Bücher und Notizen verteilt, an der Bühne hängen bunte Plakate. Sogar die Toiletten sind dekoriert. Kein Altar und keine Bibeln weit und breit. Kann so eine Kirche aussehen? Während der "Jugend-Aktions-Tage" (JAT) der evangelisch-methodistischen Kirche (EMK) in Freudenstadt durchaus. 70 Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren aus Freudenstadt und Umgebung und ganz Süddeutschland beschäftigen sich seit dem 28. Oktober in Workshops mit allem, was das Leben so bietet: "Liebe und Leiden, Spaß und Stress und immer auch Gott und Glaube", heißt es von der Gemeinde.

"Die Jugend-Aktions-Tage finden mehrmals pro Jahr an verschiedenen Orten statt. Wir sind offen für alle Konfessionen", erzählt Achim Laidig aus Wüstenrot (Landkreis Heilbronn), der im Leitungsteam und schon viele Jahre dabei ist. Die Plätze für diesen Termin der Jugend-Aktions-Tage in Freudenstadt seien innerhalb von fünf Minuten ausgebucht gewesen. Übernachtet wird in der Hartranft-Grundschule. "Die Kirche soll das Wohnzimmer für die Jugendlichen sein", erklärt Laidig, warum der Kirchenraum bunt gestaltet wird.

Kirche und Glaube völlig frei neu denken