Freudenstadt Der Kirchenchor braucht Partner

Chorleiter Martin Schoch berichtete, dass die Kirchenchöre von Bad Rippoldsau und Schapbach derzeit die "Missa brevis" von Giovanni Perluigi da Palestrina einstudieren, die am Schmerzensfreitag und an Ostern aufgeführt wird. Am 15. Oktober findet der Dekanats-Chortag in Biberach statt. Mit der Literatur vom Chortag wird am Sonntag, 7. Januar 2018, mit den Wolftalchören ein musikalisches Abendlob in der St. Laurentiuskirche in Wolfach aufgeführt.

Pfarrer Frank Maier betonte, dass ein spannendes Jahr hinter den beiden Chören liege, und lobte ihre großen Leistungen. Dank zollte er Chorleiter Martin Schoch, der es verstehe, neben der Orgelbegleitung die Festgottesdienste auch durch Bläser zu bereichern.

Da die Chöre alleine keine mehrstimmigen Messen mehr singen können, sei es wichtig, dass sie zusammenhalten. Die Vorsitzende das Schapbacher Kirchenchors regte an, dass die beiden Chorgemeinschaften gegenseitig zu einem Zusammenwachsen beitragen sollten.

Mit einem Geburtstagslied für die Sopransängerin Irmgard Müller war die Chorversammlung eröffnet worden.