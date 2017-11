Freudenstadt Der Funke will lange nicht so richtig überspringen

"Lauras Stern" basiert auf dem von Klaus Baumgart 1996 geschriebenen Kinderbuch, das in über 20 Ländern und 25 Sprachen veröffentlicht und seither über 2,5 Millionen mal verkauft wurde. Die Handlung ist eingängig: Als Laura (Andrea Esser) wieder einmal nicht schlafen kann und aus dem Fenster schaut, sieht sie, wie ein Stern direkt vor ihrem Fenster auf den Bürgersteig fällt. Laura nimmt den Stern mit in ihr Zimmer und bringt ihn – nach einigen aufregenden Abenteuern – gemeinsam mit ihrem Freund dem Teddy (Michael Baute) wieder in den Himmel zu den anderen Sternenkindern zurück.

Trotz dieser guten Vorbedingungen wollte der berühmte Funke in Freudenstadt lange nicht so richtig überspringen. Dabei hatten sich die vier Schauspieler des Kölner Karma-Limited-Theaters alle Mühe gegeben, Stimmung in das nur spärlich gefüllte Kurtheater zu bringen. Anstrengung war allerdings auch dringend notwendig, denn teilweise mussten die Schauspieler in Doppel- oder Dreifachrolle schlüpfen.

Reaktionen unterschiedlich