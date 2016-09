Freudenstadt Denkmalschutz für Hochschulcampus opfern?

Als OB Julian Osswald am Dienstag den Tagesordnungspunkt "Hochschulcampus Nordschwarzwald" aufrief, verstiegen sich Räte und Verwaltung förmlich in Superlativen. Das ausgelagerte Master-Institut für Maschinenbauer in Freudenstadt sei ein Novum, so der OB, es sei die erste Außenstelle der Uni Stuttgart überhaupt, eine "Riesenchance" für die Stadt. Für ihn sei dies "ähnlich richtungsweisend" wie damals die Entscheidung "unserer Vorgänger, das Kurwesen einzuführen".

Als "einmalige Chance für Generationen" wertete auch Daniela Sabjan (SPD) das Projekt. Es bringe junges Leben in die Stadt. Wolfgang Tschupke (FWV) gab "mit ein bisschen Stolz" zu Protokoll, dass es seine Fraktion gewesen sei, die 300 000 Euro im Haushalt dafür beantragt habe. Carola Broermann (CDU) jubelte, der Stadt fielen "reife Trauben förmlich in den Schoß".

Aber Erntezeit ist noch nicht. Die Stadt muss Gas geben, um gleichzeitig mit den Investoren zu Potte zu kommen, Verträge auszuhandeln und den notwendigen Bebauungsplan "Hohenried/Untere Herzog-Eberhard-Straße" auf die Reihe zu bekommen, damit im Herbst 2017 die ersten Studenten kommen können. Die "Vorväter" hätten 1969 weitsichtig gehandelt und Vorarbeiten für eine Wohnbebauung auf dem EnBW-Areal geleistet, so der OB.