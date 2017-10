Freudenstadt Den Patienten fehlt es oft an Zuwendung

Es war bereits der 133. Kongress des Zentralverbandes der Ärzte für Naturheilverfahren und Regulationsmedizin (ZAEN) in Freudenstadt, an dem sich diesmal rund 350 Schulmediziner in Naturheilverfahren weiter- und fortgebildet haben. Bei einer angeschlossenen Ausstellung konnten sich die Ärzte über neue Möglichkeiten in der Naturheilkunde an 25 Ständen informieren.

Das Hauptaugenmerk lag jedoch auf den Vorträgen und Seminaren zur Weiterbildung auf der naturheilkundlichen Schiene. Erfreulich sei, dass sich immer mehr junge Ärzte im Naturheilbereich weiterbilden würden, sagte die ZAEN-Geschäftsführerin Constance Nolting in einem Pressegespräch zum Herbstkongress. Der Dialog der Ärzte untereinander, die über wichtige Impulse, neue Erkenntnisse und innovative Behandlungsansätze diskutieren sollten, stünde im 66. Jahr der Veranstaltung im Vordergrund. Die Veranstaltung habe sich auch bei jungen Ärzten etabliert, und der naturnahe Standort Freudenstadt sei ideal für den Kongress, um Themen in den Bereichen Naturheilkunde, Homöopathie, Akupunktur, Ernährungsmedizin und ganzheitlicher Zahnmedizin anzusprechen. Die Ärzte würden sich in Freudenstadt gut aufgehoben fühlen und es schätzen, dass über naturheilkundliche Verfahren wie Phytotherapie (Pflanzenkunde), Bewegungstherapie und Atemtherapie nicht nur theoretisches Wissen vermittelt werden könne, sondern dass dies in der naturnahen Umgebung der Stadt auch wirklich gelebt werden könne.

Zudem fände auch ein reger Austausch über berufspolitische Themen unter den Medizinern statt. Hierbei gehe es vor allem darum, dass den Ärzten für ihre Behandlung der Patienten genügend Zeit und entsprechende Vergütung zur Verfügung stehe. Es habe sich bei den Gesprächen herausgestellt, dass die Patienten mehr Fürsorge und Betreuung bräuchten, als derzeit vergütet werde. Auch dies sei ein Aspekt, für den sich der ZAEN einsetze, erläuterte Constance Nolting.