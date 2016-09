Freudenstadt "Dem Fall und den Menschen gerecht werden"

Benz ist auch in Schulen gegangen, um über das Amtsgericht aufzuklären. Und um deutlich zu machen, dass es dort keineswegs so zugeht, wie in den Gerichtsshows im Fernsehen.

Viel Belastendes in dem Beruf

Aber es gab auch Belastendes in dem Beruf, erzählt Benz. Insbesondere wenn es um sexuellen Missbrauch und Vergewaltigung geht. Da gehe es immer um die Frage, wem glaubt man. Und am Ende könnte das Opfer es sogar noch erleben, dass es mit dem Gedanken leben muss: "Die glauben mir nicht." Oft sei es unklar, was passiert sei. Aber auch vom Gegenteil kann Benz berichten: Eine Frau hatte eine Vergewaltigung angezeigt. Nach etlichen Zeugenaussagen sei aber klar gewesen, dass es eine falsche Anschuldigung war. "Ein glatter Freispruch für den Angeklagten", sagt Benz. Es sei ganz selten, dass es so klar sei.

In einer anderen Sache ging es um Glücksspiel, um Roulette. In einer Gemeinschaft war gemeinsam getippt worden, es ging um große Summen. Die Staatsanwaltschaft war der Meinung, dass es strafrechtlich relevant sei. "Es war faszinierend, was Leute tun, wenn sie Geld sehen", sagt Benz. "Es hat Spaß gemacht, sich mit dem Problem zu beschäftigen, aber es hat auch unglaublich gefordert." Das Verfahren wurde letztlich gegen Zahlung eingestellt.

Eine Zeit lang war Benz als Ermittlungsrichter tätig, erließ Haft- und Durchsuchungsbefehle. "Jeder Tag war überraschend, wir wussten nie, was anstand. Aber ich wusste, was alles los ist im Kreis", erzählt Benz.

Freudenstadt bezeichnet Benz, der aus Schiltach stammt, als seine berufliche Heimat, auch wenn er selbst an einem anderen Ort im Landkreis lebt. Als er noch für diesen zuständig war, seien manche bei ihm Zuhause vorbeigekommen, um dort etwa ihren Führerschein abzugeben.

Schon als Gymnasiast war die Laufbahn klar

Schon als Gymnasiast war Benz klar, dass er einmal Jura studieren und danach die Richterlaufbahn einschlagen wollte. In seinen 40 Jahren als Richter hat sich einiges verändert. So kommen die Angeklagten nicht mehr unbedingt im Anzug wie früher. "Es reicht ja auch, wenn man ordentlich gekleidet ist", findet Benz.

Allerdings bestand er immer darauf, dass Kappen abgezogen wurden. Das sei ein Zeichen des Respekts. Strenger war er bei den Anwälten. Am Ende der Verhandlung habe er sie darauf hingewiesen, wenn etwa die Krawatte fehlte, falls sich die Anwälte nicht schon vorab entschuldigt hatten. Beim Familiengericht säßen mittlerweile alle auf einer Ebene. Das sei auch gut so, denn es gehe um eine gemeinsame Lösung im Interesse aller.

Anders sei es bei Strafsachen, da könne es keine Gleichordnung geben. Mit den Roben und dem erhöhten Richterstuhl drücke sich der Strafanspruch des Staates aus.

Welchen Hobbys Benz im Ruhestand nachgehen will, weiß er bis auf eines noch nicht: das Lesen. "Ich lese unheimlich gern – und zwar querbeet und immer bis zum Ende", sagt Benz. "Das hat jedes Buch verdient." Nur bei einem hat er nach 100 Seiten aufgehört, aber welches es ist, will er nicht verraten.

Und ist der Kreis Freudenstadt besonders sicher? Im Vergleich zu größeren Städten ja. Aber auch hier gebe es alles, was es in großen Städten gebe, nur eben nicht so häufig. Auch in Freudenstadt habe er es etwa mit Sprengstoff und Waffen zu tun gehabt. Aber im Kreis ließe es sich insgesamt gut leben.