Freudenstadt "Das Wohl der Patienten über das eigene gestellt"

Mit dem "Präludium e Fuge XXI" von Johann Sebastian Bach leitete der junge Pianist Kevin Dilper, der für einen passenden musikalischen Rahmen sorgte, die Feierstunde schwungvoll, aber auch festlich-fröhlich ein.

Zur Verabschiedung von Schneider waren ärztliche Kollegen, die Mitarbeiter in der Freudenstädter Rehabilitationsklinik sowie weitere Gäste eingeladen worden. Direktor Andreas Cramer eröffnete den Reigen der Würdigung und des Danks für alle.

Schneider hatte als Facharzt für Psychiatrie und ärztliche Psychotherapie mit dem Schwerpunkt psychosomatische Medizin als leitender Arzt am Krankenhaus Freudenstadt gearbeitet. Nach Erreichen des Ruhestands war er zunächst seit 2002 als Konsiliarius und seit 2004 als ärztlicher Direktor der Klinik Hohenfreudenstadt tätig. Zuvor hatte er auch in freier Praxis als Nervenarzt und als Konsiliarius an der Fachklinik Wittichen der Drogenhilfe Tübingen gearbeitet. Hinzu kamen ehrenamtliche Tätigkeiten als Vorsitzender des Freudenstädter Psychotherapie-Seminars und Herausgeber der Schriftenreihe des Seminars und als stellvertretender Vorsitzender der psychosozialen Hilfsvereinigung "Die Treppe". Cramer charakterisierte den scheidenden ärztlichen Direktor als "charmant, engagiert und interessiert" und lobte dessen Teilhabe am Wiederaufstieg der Klinik.