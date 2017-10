Freudenstadt Das Rudert-Festivals klingt mit "Tango Sensations" aus

Freudenstadt. William Sabatier (Bandoneon), Friedemann Wuttke (Gitarre) und Winfried Holzenkamp (Kontrabass) spannen musikalisch einen Bogen vom Barock bis zum Tango, so die Veranstalter. Der Kopf der Gruppe ist Friedemann Wuttke. Nicht nur durch seine instrumentalen und musikalischen Qualitäten – die höchsten Ansprüchen genügen – hat sich der sympathische Musiker einen festen Platz in der vordersten Reihe der deutschen Gitarristik erspielt. Insbesondere sein Gespür für interessante Programmgestaltung und die fruchtbare Zusammenarbeit mit anderen namhaften Künstlern sorgen dafür, dass Friedemann Wuttke nicht unterbeschäftigt bleibt. Ein Musiker, der konsequent seinen Weg geht.

Historischer Ausgangspunkt an diesem Abend ist das "Air" aus Johann Sebastian Bachs Ouvertüre Nr. 3 D-Dur, BWV 1068. Ihre genaue Entstehungszeit ist nicht bekannt. Allerdings gehört dieser Satz zu den bekanntesten und am häufigsten bearbeiteten Kompositionen Bachs. Die "Vier Jahreszeiten" von Antonio Vivaldi sind die ersten vier seiner 1725 als Opus 8 veröffentlichten Sammlung von 12 Violinkonzerten. Jedes der Konzerte besteht aus einer Folge von drei Sätzen mit der Tempobezeichnung schnell – langsam – schnell. Der große Bekanntheitsgrad der Konzerte motivierte zu zahlreichen Bearbeitungen. Im Festival-Konzert wird jedem der Sätze des Vivaldischen "Winters" ein Tango von Astor Piazzolla vorangestellt, der sich auf die Jahreszeiten in Buenos Aires bezieht. In den Jahren 1957 bis 1965 schrieb Piazzola einen Tango-Zyklus, den er "El angel" (Der Engel) nannte. Daraus stammen die Stücke "Introduccion" und "Milonga". Das Stück "Adios nonino" (Adieu Großvater) entstand anlässlich des Todes von Piazzollas Vater im Oktober 1959. Zusammen mit Anibal Troilo schrieb Piazzolla 1960 die Hommage an einen Kontrabass "Contrabajenado".

Nach der Pause spielt das Trio die "Five Tango Sensations". Sie entstanden 1989 und gelten als sein letztes größeres Werk, das sich über ein Jahr in den US-Charts hielt. Die fünf Satzbezeichnungen spiegeln unterschiedliche Gemütsverfassungen nach einer überstandenen schweren Krankheit wider. Abgerundet wird das Programm durch den Tango-Klassiker "Uno", den der argentinische Pianist, Dirigent und Komponist Mariano Mores im Jahr 1943 ursprünglich für Orchester schrieb.