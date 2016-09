Freudenstadt Das Programm

Althengstett: Sonntag, 12 bis 17 Uhr, mehrere Bürger- und Kommunalprojekte in der Gemeinde werden vorgestellt, Besichtigungen und Vorträge.

Bad Liebenzell: Führung zur Kraft-Wärme-Kopplung in der Paracelsus-Therme, Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 15.30 Uhr.

Calw: Führung durch ein rundum erneuertes Wasserkraftwerk in der Innenstadt, Bahnhofstraße, Samstag, um 14.30 Uhr.

Ebhausen: Elektromobilität und innovative Technik – Einweihungsfest von 13 bis 17 Uhr mit Bewirtung und Unterhaltungsprogramm, Sonntag, B 28 Höhe Erlesteig. Freudenstadt: Führung durch eine Bioabfallvergärungsanlage und ein Blockheizkraftwerk, Sonntag, Start um 10 Uhr Gewerbegebiet Sulzhau, Jaspisstraße 3, und 11.30 Uhr Karl-von-Hahn-Straße 120.

Glatten: Führung ab 15 Uhr durch das Positiv-Energie-Unternehmen Schmalz am Samstag, Treffpunkt Besucherparkplatz.

Horb: städtische Klimaschutzkonferenz, Energieerlebnistouren und Energieberatung. Samstag Klimaschutzkonferenz von 14 bis 17 Uhr mit anschließender Führung zur neuen Holzvergaseranlage und Sonntag Tag der offenen Tür mit Energieberatung von 13.30 bis 18 Uhr, Führungen um 14 und 16 Uhr; Treffpunkt

Am Garnisonsplatz 2 in der ehemaligen Hohenberg-Kaserne.

Oberwolfach: Klima- und Energietag mit Fachvorträgen, Infoständen, E-Auto-Ausstellung und Kinderprogramm, Sonntag, stündliche Vorträge und Rahmenprogramm von 11 bis 18 Uhr, Festhalle und Wolftalschule.

Schopfloch-Oberiflingen: Besichtigungen des größten Windparks im Nordschwarzwald, Imbiss, Tischfußball, Torwandschießen, Samstag von 13 bis 17 Uhr und Sonntag von 11 bis 16 Uhr.

Simmersfeld: Führung im Windpark, Krangondelfahrten auf 60 Meter Höhe, Infostände, Bewirtung, Samstag von 12 bis 18.30 Uhr.

Weitere Aktionen gibt es in Unterreichenbach, Schömberg-Langenbrand, Mühlacker und Pforzheim. Eine detaillierte Beschreibung aller 38 Veranstaltungen gibt es im Internet.

Weitere Informationen: www.energieerlebnistage.de.

Region. Die Veranstaltung geht in die fünfte Runde und findet diesmal am Samstag und Sonntag, 17. und 18. September, statt. 38 Aktionen gibt es an 16 Orten in der gesamten Region von Mühlacker bis Alpirsbach. Besucher können auf Entdeckungsreise gehen und sehen, wie die Energiewende konkret vor Ort im Nordschwarzwald umgesetzt wird, teilen die Veranstalter mit. Ob bei der Besichtigung einer Windkraftanlage oder bei der Probefahrt mit einem Elektroauto –­ bei allen Veranstaltungen können sie die Energiewende hautnah erleben und direkt mit den Betreibern der Energieprojekte sprechen. Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenlos.

Besucher fahren in Gondeln hinauf zu den Windkraftanlagen

Die zentrale Auftaktveranstaltung zu den Aktionstagen findet am Samstag in Altensteig statt. Hier spricht der ARD-Wettermoderator Karsten Schwanke darüber, wo die Welt aktuell in Sachen Klimawandel steht. Anschließend stellt er zusammen mit namhaften Vertretern, unter anderem aus dem Umweltministerium Baden-Württemberg, der EnBW und dem KIT, die aktuelle deutsche Energiepolitik auf den Prüfstand.

Währenddessen schließt sich in Simmersfeld eine Krangondel mit einem Klick hinter acht Fahrgästen. Surrend wird die Kabine von einem Autokran nach oben gezogen, bis auf knapp 60 Meter Höhe. Dort dreht sie sich langsam im Kreis, während der Blick weit über die Baumkronen schweift. Von dort bietet sich bei gutem Wetter eine Aussicht auf das Panorama des Schwarzwalds und auf die 14 Windkraftanlagen des größten Windparks im Schwarzwald. Die Flügel einer Anlage ziehen dabei in einigen Metern Entfernung an der Gondel vorbei. Auch in Alpirsbach und Schömberg können sich Besucher die dortigen Windkraftanlagen aus der Luft ansehen. Mit Krangondeln und Hubwagenkörben kann man hier in 50 bis 60 Meter Höhe aufsteigen.

An den beiden Tagen sind sowohl die klassischen Erneuerbare-Energie-Anlagen zu besichtigen, also Wind-, Solar-, Biomasse- und Wasserkraftwerke, als auch Blockheizkraftwerke, Nahwärmenetze, Energieeffizienz-Konzepte und Elektroautos. Die Bandbreite der Veranstaltungsformate umfasst Führungen, Probefahrten mit Elektroautos, Vorträge, Podiumsdiskussionen, Kranfahrten, Ausstellungen, Beratung, Feste bis hin zu Fahrradtouren mit E-Bikes.

Die EnergieErlebnisTage werden von rund 20 Kommunen, Unternehmen und Institutionen organisiert. Der Regionalverband Nordschwarzwald übernimmt dabei die Gesamtkoordination. Ziel des Aktionstages ist es, die Vielfalt der Möglichkeiten zur Umsetzung der Energiewende in der Region Nordschwarzwald zu präsentieren. Gleichzeitig soll Wissen vermittelt und damit ein Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit rund um die Energiewende geleistet werden.