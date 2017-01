Freudenstadt Das Neujahrsbaby im Landkreis heißt Anna

Anna wurde um 19.46 Uhr geboren, als erstes Baby im neuen Jahr im Krankenhaus Freudenstadt. Sie wog bei der Geburt 3660 Gramm und ist 54 Zentimeter lang. Die Ärztin Stephanie Tholl und Hebamme Elke Czipo haben die Eltern bei der Geburt begleitet und freuen sich mit der jungen Familie aus Horb, heißt es in einer Pressemitteilung der Krankenhaus-Leitung.

Das Krankenhaus in Freudenstadt beendet mit 1116 Geburten das Jahr 2016 und starte am 1. Januar 2017 in ein neues geburtenstarkes Jahr. "Mit 1155 Geburten war das Jahr 2015 absoluter Spitzenreiter bei den Geburtenzahlen. Aber auch mit 1116 Geburten im Jahr 2016 sind wir sehr zufrieden. Besonders freuen wir uns über den guten Zulauf von Patientinnen aus den angrenzenden Landkreisen", sagt Oberarzt Andreas Kuznik.

Die stabile Zahl bei den Geburten führt Andreas Kuznik auf die gute Zusammenarbeit der Frauenklinik mit der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, der Anästhesie, den niedergelassenen Ärzten und den Hebammen zurück.