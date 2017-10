Freudenstadt Das neue Krankenhaus als "H-Quadrat"

"Eine Generalsanierung des Krankenhauses wäre der Horror für Personal und Patienten", sagte Werner Vogt zu Beginn seiner Präsentation über das Konzept für das neue Krankenhaus Freudenstadt. Die Richtschnur für die Überlegungen seines Teams sei ein ganzheitlicher Ansatz. Brandschutz, Bauphysik, Vergabevorbereitungen und weitere Schritte könnten in seinem Haus geplant werden. Dabei halte man sich stur an das vorgegebene Raster. Die Planung erfolge von innen nach außen. Prozessorientierung und Funktionalität spielten dabei große Rollen. Man orientiere sich an den Patienten und am Personal.

Vorgt erläuterte die Idee seines Büros, nach der im bestehenden MVZ ein Teil der Verwaltung untergebracht wird. Es wird mit einer Brücke an das neue Gebäude angebunden. Die Psychiatrie und darunter eine weitere Tiefgarage sind in einem eigenen Gebäude geplant. Zwischen Neubau und Psychiatrie soll ein überdachter Wirtschaftshof entstehen.

"Alles was fußläufig erreichbar ist", so Vogt weiter, ist auf der Ebene 0 des Neubaus geplant. Dazu zählen Information, Empfang und ein Café, die Notaufnahme, die Radiologie und Kardiologie. Unmittelbar bei der Notaufnahme sollen CT, Herzkatheter und die Endoskopie liegen. Von der Notaufnahme sollen die Patienten in den OP-Bereich auf der Ebene 1 kommen, ohne durch öffentliche Bereiche zu müssen. Ferner ist an ein "Zweifluss-System" gedacht, um liegende und gehende Patienten zu trennen.

Auf der Ebene 1 sind unter anderem die Ver- und Entsorgung, die Technik und der OP-Bereich, ein perinatales Zentrum und die Intensivmedizin geplant. Auch die Entbindungsstation soll dort über Eck zum OP-Bereich liegen. Die Allgemeinpflege ist auf der Ebene 2 vorgesehen. Vier Stationen sollen auf einer Ebene liegen, damit sich die Pflegeteams gegenseitig aushelfen können. Auf der dritten Ebene sind Zimmer für die allgemeine Pflege und für Wahlleistungen (Privatpatienten) geplant. Die Zimmer seien mit relativ geringen Investitionen umsetzbar, brächten aber hohe Erlöse, erwähnte Vogt beiläufig. Auch Erweiterungsmöglichkeiten durch Aufstockungen zeigte der Architekt auf, was den Landrat allerdings wenig begeisterte. "Der Landkreis muss alles Geld zusammenkratzen, um dieses Krankenhaus zu bauen", da wolle man an das Thema Erweiterung jetzt gar nicht denken.