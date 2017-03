Freudenstadt Das Leben ist immer in Bewegung

Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Die Art wie er dasitzt und zu seiner Gitarre singt, hat ein bisschen etwas von Reinhard Mey, die Texte seiner Lieder gehen ab und an auch in diese Richtung oder sind vergleichbar mit dem Liedermacher Herman van Veen. Wer diese Musikrichtung liebt, der ist bei Alexander Schweda auf alle Fälle richtig. Alexander Schweda nennt seinen Auftritt eine Konzertlesung, denn zwischen seinen Liedern erzählt er von sich, seinem Leben, seiner Erfahrung als Papa, als Mann. So heißt auch der Titel des Nachmittags: "Mann, Papa! – Mensch, Musik. "Ich möchte meinem Kind etwas mitgeben, was bleibt".

Nicht Geld, nicht Immobilien, sondern im Herzen und in der Erinnerung soll etwas bleiben. Aber was? Schweda hat sich in diese Frage vertieft. In Musbach singt und erzählt er davon, was Väter ihren Söhnen und Töchtern für ihren Lebens-Lauf mitgeben können.

Zwölf Stichworte wie Musik, Heimat, Sport, Frieden, Freundschaften, Liebe und Gott bilden die Ausgangspunkte für Lieder und Texte. Vor allem ein Begriff wird sich durch die Konzertlesung ziehen: Laufen. "Denn die entscheidende Erfahrung, die ich selbst gemacht habe, ist, dass Leben immer in Bewegung ist", sagt Alexander Schweda.