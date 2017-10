Freudenstadt Das Fundament der Wirtschaft steht

Landrat Klaus Michael Rückert bezeichnete das Handwerk als "große Familie" und "Fundament der Wirtschaft". Seine Mitarbeiter seien als Dienstleister "dicht am Menschen dran". Die Handwerkerfamilie biete Verlässlichkeit sowie große Berufs- und Weiterbildungschancen. Junghandwerker stünden für einen freiheitlichen Staat, so Rückert, der sich wünschte, "den einen oder andern engagierten Handwerker im Kreistag begrüßen zu dürfen".

Geschäftsführer Siegfried Dreger dankte dem Landrat, dass er einen guten Draht zum Handwerk pflege, ebenso allen Mitwirkenden, die zum erfolgreichen Lehrabschluss beigetragen hatten. Von der Kreissparkasse Freudenstadt übergab Direktor Uwe Braun den Sparkassensonderpreis für junge Handwerker an Lukas Nafz (Gesamtnote 1,1), Lukas Müller (1,3) und Gabriela Schmidt. Die je 500 Euro Preisgeld dürfen zur berufsbezogenen Fortbildung genutzt werden. Für die Volks- und Raiffeisenbank Kreis Freudenstadt übergab Vorstandsmitglied Dieter Walz den Sonderpreis in Form eines Autos an Lukas Nafz. Lukas Nafz dankte zum Schluss allen Förderern und Unterstützern. "Glaubt an euren Traum", rief er seinen Gesellen-Kollegen im Kurtheater zu. Musikalisch mitgestaltet wurde der Festakt von Felix Mast (Klavier) und Vanessa Schweizer (Gesang).