Freudenstadt Das "Fest für alle" steigt am 1. Oktober

"Alles ist geklärt", sagte Birgitt Michalek, Sprecherin des Bündnisses, gestern auf Nachfrage unserer Zeitung.

Dies ist das Ergebnis eines Treffens am Donnerstagabend. Die Grundsatzentscheidung für die Veranstaltung ist positiv ausgefallen, das Programm nimmt Form an. Das "Fest für alle" steigt am Samstag, 1. Oktober, von 17 bis 22 Uhr in der Turn- und Festhalle. Das Essen liefert ein örtlicher Gastronomiebetrieb, Getränke verkauft das Bündnis.

Es gibt jede Menge Musik. Unter anderem treten der Russisch-deutsche Frauenchor aus der Raumschaft Freudenstadt, die Coverband Venera, ein Jazz-Duo und die Trommelgruppe Dimbaayaa auf, die aus Flüchtlingen besteht.