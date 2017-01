Freudenstadt Das Ende einer Ära im Kreismedienzentrum

Kreis Freudenstadt. Nach fast 38 Jahren Arbeit am Kreismedienzentrum Freudenstadt ist Lothar Winkler in den Ruhestand eingetreten. Damit endet eine Ära, denn für mehrere Generationen von Lehrkräften war Winkler früher die Kreisbildstelle und dann das Kreismedienzentrum in Person.