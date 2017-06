Freudenstadt Das Ende bestimmt der Zuschauer

Gedreht wurde im Keller des Technischen Hilfswerks (THW) in der Ludwig-Jahn-Straße, dessen Chef Dirk Arnold die Produktion auch mit Lichtsetzungen förderte. In den Katakomben des THW begegnet Jake, gespielt von Marcello Maneth, seinem Ich aus der Vergangenheit. Eine weitere Location war vor der Haustüre, wo Ansgar Wörner wohnt. Dort wurden die verschiedenen Schluss-Szenarien gedreht. Im Wald bei Dietersweiler startet der Kurzfilm, als Jake mit zwei weiteren Söldnern unterwegs ist.

Neben Marcello Maneth in der Hauptrolle war mit Hanna Heß aus Pforzheim eine professionelle Schauspielerin mit am Set. Für die drei bis fünf Minuten, die "Unschuld" dauern wird, wurde am Samstag und Sonntag jeweils rund acht Stunden gedreht. In dem Film gibt es keine Dialoge. "Er lebt von der Mimik und Gestik sowie vom Sound", so Ansgar Wörner. Für den Streifen habe man einen großen Aufwand betrieben. Mit Christine Bechenbach habe man eine fantastische Maskenbildnerin gehabt.

Das technische Equipment kam vom "Film-Theater-Forum". Die Crew sei großartig unterstützt worden, bis hin zum Catering, freut sich Wörner. "Sonst sind solche Projekte nicht umsetzbar".

"Unschuld" wird in keinen Kinos oder bei Festivals zu sehen sein. Wie Ansgar Wörner betont, wird er Ende August auf dem Yutube-Kanal vom "Film-Theater-Forum" zu sehen sein. Dies habe man bewusst enstschieden, so Wörder, denn auf Festivals erreiche der Film nur eine bestimmte Interessengruppe. Auf Youtube könne ihn jeder anschauen. Ansgar Wörner ist nun gespannt, was am Ende bei "Unschuld" herauskommt. Auf Youtube soll auch "Making of"-Material zu sehen sein.

Das nächste Projekt von Ansgar Wörner und Nico Gers­pacher steht übrigens schon in den Startlöchern. Es soll ein Spielfim werden. Das Drehbuch steht bereits. Der Arbeitstitel lautet "Neigh­bors". Jetzt geht es laut Wörner an die Finanzierung dieses Projekts.