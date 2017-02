Freudenstadt Das bekommen die Stadtteile

Kniebis:

Hier ist eine Planungsrate von 15 000 Euro für das Baugebiet Buchschollen vorgesehen. Fortgeführt werden soll der Neubau für die Feuerwehr. Außerdem soll der neue Aussichtsturm kommen. 50 000 Euro sind für ein neues Geländer an der Alten Passstraße einkalkuliert, 18 000 Euro für allgemeinen Unterhalt. Dazu zählen Schule (6000), Kniebishalle (6000) und Aussegnungshalle (4300).

Dietersweiler:

Viel Geld fließt in den ersten Bauabschnitt Muggengärtle-straße von der Briegelstraße bis zum Fußweg auf Höhe des Gebäudes 22. 290 000 Euro wendet die Stadt auf, 460 000 Euro der Eigenbetrieb Abwasser. Auch der Radweg entlang der K 4743 kommt (50 000) und die Umsiedlung der Bäckerei, die aber nicht beziffert ist. Rund 127 000 Euro stehen für die Instandhaltung von Einrichtungen bereit, darunter Rathaus (3500), Kindergarten (18 500), Schule (10 500), Turnhalle (15 200), Aussegnungshalle (6300) Feuerwehrgarage (4500) und Altes Schulhaus (8000).

Grüntal/Frutenhof:

Das Dorf bekommt eine neue Ortsdurchfahrt; für den ersten Bauabschnitt der L 409 stellt der Eigenbetrieb Abwasser rund 260 000 Euro zur Verfügung. Die Zufahrt zum Schützenhaus ist mit 124 000 Euro im städtischen Haushalt vorgesehen. 230 000 Euro stehen für den Ausbau der Gehwege in der Hallwanger Straße bereit, 5000 Euro für die Umgestaltung des Dorfplatzes. Aus allgemeinen Mitteln zum Unterhalt, in der Summe 32 000 Euro, sollen unter anderem folgende Objekte teilrenoviert werden: Rathaus (3500), Kindergarten (14 000), Bürgertreff im Alten Schulhaus (7500) und Milchsammelstelle Frutenhof (2000).

Musbach:

In Musbach will die Stadt die Dorfplatzgestaltung und den Kinderspielplatz in Angriff nehmen, Beträge dafür werden aber noch nicht genannt. Rund 74 000 Euro stehen für Unterhalt von Gebäuden zur Verfügung. Geld fließt unter anderem in die neue Feuerwehr-Garage (45 000), ins Rathaus (4000), in den Kindergarten (4000), ins Bürgerhaus (12 000), ins Schlachthaus (2000), ins Mehrzweckgebäude (4000) und ins Alte Rathaus (2000).

Igelsberg:

40 000 Euro will die Stadt für den Vollausbau der Stutztal­straße zwischen Asterweg und Bebauungsende aufwenden. Drei Bauplätze werden erschlossen, das Rathaus bekommt neue Böden und eine neue Küche. Insgesamt 38 500 Euro sind für das Rathaus finanziert. 2500 Euro fließen in das Mehrzweckgebäude.