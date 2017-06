Freudenstadt Coole Mundakrobatik trifft auf Klassik

Auch in der 20. Festspielsaison werde die Kundenhalle der Kreissparkasse zur Konzerthalle umfunktioniert, sagte Sparkassendirektor Uwe Braun bei der Begrüßung der Gäste. Seit Beginn des Schwarzwald Musikfestivals sei die Kreissparkasse als Partner dabei. In diesem Jahr freue man sich auf die musikalische Verbindung von Tradition und Moderne.

Intendant Mark Mast dankte für die Gastfreundschaft. Mit deren Patenkonzert habe der Start in das letzte Drittel des Festivals begonnen, betonte er. Durch die Verpflichtung von "The Twiolins" und "Robeat" sei es gelungen, eines der weltweit führenden Violinduos und einen der weltweit besten Beatboxer für ein gemeinsames Konzert zu gewinnen. Es sei in dieser Formation eine "Welturaufführung".

Die Geschwister Marie-Luise und Christoph Dingler überzeugten das Publikum von Beginn an mit ihrem großartigen temperamentvollen Spiel auf ihren Violinen und zogen die Gäste von der ersten Minute an in ihren Bann. "Secret Places", also "geheime Orte", heißt ihr aktuelles Programm, aus dem sie eine Reihe moderner Kompositionen spielten. "An tief verborgene innere Plätze wollen wir sie entführen", sagte Christoph Dingler nach dem Auftaktstück "Metamorphosis" von Alexander Ganobolin. Das Publikum war von Beginn an von der Virtuosität und dem außergewöhnlichem Klangerlebnis fasziniert.