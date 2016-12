Freudenstadt "Cool, dass ihr das extra für uns macht"

Warme Getränke, Waffeln, Lebkuchen, Plätzchen und Gespräche mit Gästen oder den Sozialarbeitern erwarteten die Besucher. Neben den Adressaten und Kooperationspartnern erfreuten sich auch viele Passanten an den frischgebackenen Waffeln und wärmenden Getränken, heißt es in einer Pressemitteilung.

In der weihnachtlichen und lockeren Atmosphäre entstanden schöne Begegnungen und Gespräche. Die Stimmung im Stadtbahnhof war von Warmherzigkeit und Offenheit geprägt. Sätze wie "Toll, dass ihr den Stadtbahnhof so belebt" oder "Cool, dass ihr das extra für uns macht" bleiben in Erinnerung.

Diese Feier nutzen Lara Bungartz und Thomas Färber darüber hinaus, sich bei den jungen Menschen und Erwachsenen, deren Lebensmittelpunkt im öffentlichen Raum liegt, vorzustellen. Seit Mitte Oktober arbeitet Lara Bungartz bei der Erlacher Höhe. Sie ist die Nachfolgerin von Manuel Trick, der nach zwei Jahren Sozialarbeit in Freudenstadt nach Horb wechselte. Seit Anfang November ist Thomas Färber bei der Diakonischen Bezirksstelle in der Fachstelle Sucht tätig. Er besetzt die Stelle von Rüdiger Holderried, der aktuell ebenso wie Trick in Horb tätig ist. Elisa Teufel und Thomas Färber arbeiten zu jeweils 25 Prozent in der Mobilen Jugendarbeit/Straßensozialarbeit, während Lara Bungartz zu 50 Prozent in diesem Bereich tätig ist.

Bungartz und Färber haben bereits in den vergangenen Wochen ihrer neuen Tätigkeit feststellen dürfen, dass sie auf gute Netzwerke und Kooperationen aufbauen können, die durch das bisherige Dreiergespann Trick, Holderried und Teufel geschaffen wurden.