Freudenstadt Chormusik aus Skandinavien

Auf dem Programm stehen unter anderem drei der "Fire Salmer" Edvard Griegs (1843 – 1907), also Kirchenliedbearbeitungen, die Grieg kurz vor seinem Tod komponierte. Dabei hat er die volkskirchlichen Texte, die sich alle der Frage nach dem Jenseits und einem Leben nach dem Tod widmen, und schlichten, eingängigen Melodien in unerwartete Harmonien gefasst und hinterfragt damit subtil ihre scheinbar unerschütterliche Glaubensgewissheit. Knut Nystedt (1915 – 2014) ist der sicher stilistisch vielseitigste Komponist Skandinaviens, von ihm erklingen drei sehr gegensätzliche Motetten, darunter "If You receive my Words" über einen Text aus dem Buch der Sprüche im Alten Testament.

Der Bariton Andreas Jören ist am Landestheater Detmold tätig und ergänzt das Programm mit drei Liedern von Jean Sibelius. An der Otgel wird er von Chorleiter Christof Pülsch begleitet, der auch Orgelwerke von Otto Olsson und Jón Nordal spielen wird.

Die Zionsgemeinde ist Teil der "von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel", einer diakonischen Einrichtung mit Hauptsitz im Bielefelder Stadtteil Bethel.