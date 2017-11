Freudenstadt CDU hilft Wisent-Park auf die Sprünge

Ausgerechnet die CDU-Fraktion, die den Nationalpark in seiner Entstehungsphase vor vier Jahren vehement bekämpft hatte, macht nun eine halbe Million Euro dafür locker. Der Tierpark gehört zwar nicht zum eigentlichen Schutzgebiet, wird aber als "Tor zum Nationalpark" verstanden. So steht es in der Liste jener Projekte, für die beide Regierungsfraktionen zehn Millionen Euro reserviert haben, da sie ihnen ein besonderes Anliegen sind. Die Christdemokraten wollen dies auch als Zeichen verstanden wissen, dass sie mit dem Grünen-geprägten Naturschutzprojekt mittlerweile ihren Frieden gemacht haben.

"Die Idee des Geheges ist gut, wir sollten den Besuchern des Nationalparks die Möglichkeit geben, auch größere Tiere zu erleben", sagt Patrick Rapp, der Fraktionssprecher für ländlichen Raum, Forstpolitik und Tourismus. Wenn man das zentrale Gutachten der Beraterfirma PWC ernst nehme, das dem Nationalpark bei seiner Gründung eine wertvolle Funktion für den Schwarzwald-Tourismus attestiert hatte, müsse man zusätzliche Angebote für Besucher schaffen. Das Geld soll eine Anschubfinanzierung sein, damit der von Privatinvestoren getragene Förderverein – darunter die landeseigene Rothaus-Brauerei – den Bau in Angriff nehmen kann.

Freudenstadts Oberbürgermeister Julian Osswald (CDU) atmet nach dieser Entscheidung auf, denn die Stadt ist finanziell genauso in Vorleistung getreten wie einige Spitzenhotels (Dollenberg, Bareiss) und regionale Unternehmen. "160 000 Euro sind bisher in die Planung geflossen, wir haben ein Signal gebraucht, dass es jetzt weitergeht", sagt Osswald. So hat der Verein eigens eine Stelle für einen Tierarzt geschaffen, der das ambitionierte Projekt fachlich steuert. Als nächstes soll die Genehmigung bei der Naturschutzbehörde beantragt werden, mit dem Baubeginn ist frühestens 2019 zu rechnen.