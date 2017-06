Freudenstadt CDU für Windkraft

In weitgehendem Einklang mit jenen Kommunen, die sich nach einer Diskussion in der Bürgerschaft auf Windkraftstandorte geeinigt haben, soll sich der geplante Teilregionalplan Windkraft des Regionalverbands bewegen. Dafür sprach sich die CDU-Fraktion in der Regionalverbandsversammlung in Wimsheim (Enzkreis) aus. Der vor Ort erzielte Konsens dürfe durch die Planung regional bedeutsamer Windkraftstandorte nicht gefährdet werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Fraktion.

Dafür gebe es verschiedene Gründe, wie zunächst ungeklärte Konflikte mit Naturschutzinteressen, etwa Milan- und Auerhahn-Lebensräumen. Aber jetzt müsse das Verfahren weitergeführt und abgeschlossen werden. "Windkraft ist Teil der Energiewende", so Fraktionsvorsitzender Günter Bächle. Die Standortplanung sei "Pflichtaufgabe der Regionalverbände". Ins weitere Verfahren werde der Verband mit 23 Standorten und einer Flächenkulisse von 2158 Hektar gehen: zwei in Pforzheim, jeweils sieben im Enzkreis sowie in den Kreisen Freudenstadt und Calw.

Die CDU-Fraktion rechnet damit, dass noch ausstehende Überprüfungen unter anderem wegen bestehender Schutzgebiete die Zahl etwas schrumpfen lasse. Für richtig halten die Regionalräte, nur Standorte als regionalbedeutsam einzustufen, auf denen drei oder mehr Anlagen errichtet werden können, um die "Belastung des Landschaftsbilds durch einzeln stehende Windräder zu vermeiden". Konzentration sei das Gebot der Stunde.