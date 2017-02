Freudenstadt Cannabis-Pflanze gedeiht zu prächtig

Doch dann redete der Angeklagte doch noch selbst und berichtete vom "hohem Leidensdruck" und den starken Schmerzen in der Zeit vor der Operation. Er habe gehört, dass Cannabis Linderung verschaffen könne und sei nach Stuttgart gefahren, um Marihuana zu kaufen.

Dann informierte der Mann auch über seine Pflanzerfolge, oder über seinen "Grünen Daumen", wie es der Richter nach der Urteilsverkündung nannte. So etwa Anfang vergangenen Jahres habe er beim Aufräumen der Wohnung alten Cannabissamen gefunden und diesen recht unbedarft in einen Topf gepflanzt. "Ich habe mir dabei nichts gedacht", sagte er weiter.

"Es war faszinierend, wie das Ding wuchs – ich habe so etwas noch nie gesehen", so der Angeklagte. Am hellen Fenster in der Dachgeschosswohnung seien wohl die idealen Bedingungen gewesen, damit die Pflanze gedeiht. Im Nachhinein verstehe er, dass es wohl eine riesengroße Dummheit gewesen sei, gestand er. Nach der Beweisaufnahme schaute der Richter noch kurz ins Bundeszentralregister, wo jedoch keine Eintragungen über den Angeklagten ersichtlich waren.

Die Staatsanwaltschaft forderte eine Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu 25 Euro. Der Rechtsbeistand informierte über einen finanziellen Engpass, da sein Mandant derzeit noch krankgeschrieben sei und eine Reha bevorstehe. Außerdem bestehe keine Wiederholungsgefahr. Amtsgerichtsdirektor Michael Gross ging in seinem Urteil auf das Strafmaß der Staatsanwaltschaft ein und verhängte dem Angeklagten zusätzlich die Prozesskosten. Dem Angeklagten sei zugute gekommen, dass er "schonungslos die Karten auf den Tisch gelegt" habe und die Drogen gelegentlich zur Schmerzlinderung verwendet habe. Zudem sei Cannabis nach der erfolgreich verlaufenen Operation wohl kein Thema mehr.