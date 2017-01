Freudenstadt Campus-Pläne kommen voran

Hinter den Kulissen sind in den vergangenen Wochen eine Reihe von Weichen gestellt worden. Die Stadt Freudenstadt sieht sich mit ihrem Beitrag derzeit "auf einem richtig guten Weg", so Oberbürgermeister Julian Osswald auf Nachfrage. Die Verhandlungen mit den Investoren, die den Campus auf dem ehemaligen EnBW-Gelände am Hauptbahnhof sowie den Studentenwohnheimen mit rund 45 Appartements bauen sollen, hätten "die Schlussphase" erreicht, so Osswald. Stadt und Landkreis wollen die Gebäude anschließend pachten, nach letzten Angaben mit jeweils rund 175. 000 Euro Aufwand pro Jahr.

Auch auf Verwaltungsebene gibt es Neuigkeiten. Für den Campus-Betrieb wurde eine Firma gegründet und ins Handelsregister eingetragen, die "Centrum für Digitalisierung, Führung und Nachhaltigkeit Schwarzwald gGmbH" mit Sitz in der Marie-Curie-Straße 2 in Freudenstadt. Das ist die örtliche Adresse der Industrie- und Handelskammer Nordschwarzwald.

Keimzelle für die Gründung neuer Unternehmen