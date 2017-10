Freudenstadt Campus nimmt die Arbeit auf

Initiator des Projekts ist der Verein Hochschulcampus Nordschwarzwald, zu dem eine Reihe bedeutender Unternehmen aus der Region gehören. Sie wollen die Masterstudiengänge Maschinenbau und Technologiemanagement etablieren. Die Initiative für den Campus Freudenstadt der Uni Stuttgart entstand aus dem Umstand, dass es schwierig ist, Führungskräfte in den ländlichen Raum zu bekommen. Für den Betrieb des Campus zuständig ist die gemeinnützige GmbH mit dem Namen Centrum für Digitalisierung, Führung und Nachhaltigkeit Schwarzwald. Deren Geschäftsführer ist seit 1. August Stefan Bogenrieder. Sein Büro hat er übergangsweise, bis der Campus fertig ist, in der Geschäftsstelle der Industrie- und Handelskammer Nordschwarzwald in der Marie-Curie-Straße. Er hat zurzeit alle Hände voll zu tun, um den Betrieb zum Laufen zu bringen.

Drei Vorlesungen haben begonnen

Wie er mitteilte, haben drei Vorlesungen begonnen, und zwar zu den Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Führung in Hightech-Unternehmen. In diesem Semester sollen vier Praktika mit jeweils 20 bis 30 Studierenden in Firmen im Nordschwarzwald stattfinden.