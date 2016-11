Freudenstadt Calw steigt als achter Kreis mit ein

2005 haben sich die Landkreise Rottweil, Freudenstadt, Tübingen, Reutlingen, Tuttlingen und der Zollernalb in einer Kooperation zum Sozialen Entschädigungsrecht zusammengeschlossen, die zwischenzeitlich landes- und bundesweite Beachtung findet. In der beim Sozialdezernat des Landkreises Rottweil eingerichteten Dienststelle wird Spezialwissen dauerhaft und durchgängig vorgehalten, heißt es in einer Pressemitteilung. Sie koordiniert Leistungen und bearbeitet Anträge, die gesundheitliche Schäden durch Kriege, Gewalt oder Handeln staatlicher Stellen erlitten haben. Dazu zählen Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene, Opfer von Gewalttaten, Zivildienst-Leistende, Menschen mit Impfschäden, politische Häftlinge in den ehemaligen Ostgebieten und der früheren DDR, Opfer rechtsstaatswidriger Verfolgung oder Verwaltungsentscheidungen in der früheren DDR. Anträge würden zeitnah und fachlich kompetent bearbeitet.

Bürgernahe Lösungen

Nachdem sich der Schwarzwald-Baar-Kreis bereits im Jahre 2011 der Kooperation angeschlossen hatte, wurde nun der Landkreis Calw im Rahmen einer kleinen Feierstunde als achter Kooperationslandkreis aufgenommen.