Freudenstadt/Calw Möbel gestohlen: Polizei ermittelt Bande

Kreis Freudenstadt/ Kreis Calw - Fünf mutmaßliche Mitglieder einer Diebesbande, die auch in den Kreisen Freudenstadt und Calw Taten begangen hat, hat die Polizei am Mittwochmorgen in Ludwigsburg geschnappt. Dies geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung hervor, die die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Ludwigsburg veröffentlichten.