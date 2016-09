Freudenstadt Busfahrer lässt Frau mit Kinderwagen stehen

Es war ein Vorfall, der im sozialen Netzwerk Facebook für hitzige Diskussionen gesorgt hat: Eine Frau beschwert sich über einen aus Freudenstadt kommenden Bus, der sie samt Kinderwagen vor Ort stehen gelassen habe. Der Fahrer habe auf ein Rückenleiden hingewiesen, behauptet, er dürfe die Kasse nicht unbeaufsichtigt lassen, und sei nach einem Wortgefecht "einfach davongefahren". Zudem sei dies nicht der erste Vorfall dieser Art gewesen.

Betrieb entschuldigt sich

Trotz des Hinweises der Frau, dass sich das Unternehmen bereits entschuldigt habe, wurde der Beitrag mehrfach negativ kommentiert. Die Entlassung des Fahrers wurde gefordert, einige Kommentare gingen unter die Gürtellinie. "Was mich an dieser Sache ärgert, ist, dass solche Vorfälle sehr einseitig und stets nur die für Busbetriebe negativen Aspekte dargestellt werden. Vor allem im Internet", sagt Rainer Pfau, Geschäftsführer bei Omnibus Katz aus Freudenstadt, dem betroffenen Unternehmen. So werde in den Kommentaren beispielsweise behauptet, dass "solche Dinge vom Unternehmen stets unter den Tisch gekehrt" würden. "Das stimmt einfach nicht. Wir haben uns bei der Frau für den Vorfall entschuldigt und mit dem Fahrer sofort das Gespräch gesucht", erklärt Pfau. Dieser gebe zu, weitergefahren zu sein, stelle den Sachverhalt jedoch anders dar. So habe die Frau ihn ebenfalls verbal angegangen. Wichtig sei es, so Pfau, sich bei solchen Angelegenheiten beide Seiten anzuhören.