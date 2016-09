Freudenstadt Bus zur ersten Schulstunde fährt nicht

Bis Mitte Oktober werden zwischen der Kreuzung Gottlieb-Daimler-Straße und kurz hinter der Verkehrsinsel an der Herzog-Eugen-Straße die Leitungen und der Straßenbelag erneuert. Der gesamte Abschnitt ist deshalb gesperrt.

Wenn am Montag die Schule beginnt, werden die auswärtigen Schüler des Kepler-Gymnasiums, der Kepler-Werkrealschule und der Theodor-Gerhardt-Schule zum unfreiwilligen Frühsport verdonnert. Sie müssen bis zu 600 Meter Fußweg zurücklegen, um in ihre Klassenzimmer zu kommen, denn die Busse halten zur ersten Stunde an den Haltestellen des beruflichen Schulzentrums in der Eugen-Nägele-Straße. Der Grund dafür ist, dass manche Schulbusse noch eine weitere Linie fahren müssen, die sie nicht schaffen, wenn sie die Umleitung über die Hindenburgstraße, Karl-von-Hahn-Straße und Herzog-Eugen-Straße fahren.

Warum die Bauarbeiten nicht in die Ferien gelegt wurden, ist einem unvorhersehbaren Umstand geschuldet. Wie Stefan Kälberer vom Amt für Stadtentwicklung auf Anfrage unserer Zeitung erläutert, sollte eigentlich in dem Bereich von den Stadtwerken nur die Wasserleitung erneuert werden. Dies seien Restarbeiten aus dem vergangenen Jahr, als die Straße beim Bau des Einkaufszentrums im Kreuzungsbereich mit der Gottlieb-Daimler-Straße schon einmal aufgerissen war. Eigentlich hätte diese Leitungserneuerung bis Schulbeginn abgeschlossen sein sollen.