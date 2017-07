Freudenstadt Bundestagswahl: Zehn Kandidaten treten an

Denn die Bewerbungsfrist ist jetzt abgelaufen. Zehn Namen stehen auf der Liste, die im Moment noch den Status "vorläufig" trägt. Aktuell wird geprüft, ob die vorgeschlagenen Bewerber zulässig sind. Der Kreiswahlausschuss stimmt am Ende über die Zulassung ab. Die Runde im dafür zuständigen Landratsamt Calw. Die Sitzung findet am 28. Juli statt, so Anja Härtel, Pressesprecherin des Landratsamts Calw.

Ins Rennen gehen wollen acht Männer und zwei Frauen. Im Gegensatz zur Wahl vor vier Jahren stellen die rechten Parteien "Republikaner" und NPD keine Direktkandidaten mehr im Wahlkreis, die 2013 jeweils Ergebnisse um die ein Prozent erzielt hatten. Diesmal geht die AfD an den Start. Die ÖDP ist hingegen nicht mehr dabei.

Fünf Kandidaten, davon die beiden aktuellen Wahlkreisabgeordneten Hans-Joachim Fuchtel (CDU) und Saskia Esken (SDP), kommen aus dem Kreis Calw, drei aus dem Kreis Freudenstadt. Außerdem treten zwei Bewerber von außerhalb im Wahlkreis an. Neben Fuchtel und Esken ist nur Freie-Wähler-Mann Wolfgang Maurer wieder mit dabei, alle anderen Bewerber sind neu.