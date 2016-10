Freudenstadt Bummeln in entspannter Atmosphäre

Freudenstadt. Obwohl der Kunsthandwerkermarkt diesmal deutlich früher stattfand, herrschte richtiges Herbstwetter: windig, regnerisch, über weite Teile aber auch trocken und sonnig. Perfekt für die Bekleidungsgeschäfte, die am verkaufsoffenen Sonntag teilnahmen und ihre Herbstmode verkauften. Für die Kunsthandwerker hätte das Wetter hingegen besser sein können. Vor allem am Samstag verhinderte der Regen größere Besucherzahlen. Die kamen dafür im Lauf des Sonntags, als sich die Wolken verzogen hatten und die Sonne sich zeigte.

Wie in den vorherigen Jahren gab es auf dem Kunsthandwerkermarkt eine große Bandbreite von Angeboten: neben Töpferware, gefilzter oder gestrickter Mode und Holzlampenschirmen auch Lebensmittel, Seifen und allerlei Dekorationsgegenstände. Besonders groß war die Auswahl an Schmuck. Während an manchen Ständen rustikale Armbänder aus Leder angeboten wurden, gab es an anderen liebevoll gearbeitete Silberringe oder Ketten mit bunten Steinanhängern. Auch ungewöhnliche Stücke waren zu finden, zum Beispiel aus Silberbesteck gearbeitete Ringe und Armbänder.

Kinder kamen beim Karussell und der Piratenschaukel auf ihre Kosten. Außerdem hatte der Schwarzwaldziegenhof zwei kleine Ziegen mitgebracht, die sich gerne streicheln ließen. Ein besonderes Glanzlicht des Kunsthandwerkermarkts waren die Klanginstrumente von Etienne Favre. In großen Rädern waren Gebrauchsgegenstände wie Dosen, Töpfe, Flaschen oder Gummistiefel eingebaut, die Klänge erzeugten, wenn man sie drehte oder anschlug. Die ungewöhnlichen Instrumente weckten die Neugier vieler Kinder, aber auch erwachsene Besucher hatten sichtlich ihren Spaß.