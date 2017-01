Freudenstadt Bürkle will mit Haug Group zusammenarbeiten

Inhaber der Haug Group, Tobias Haug, hierzu: "Die Haug Group expandiert weltweit stark, so dass wir unsere Kapazitäten in der Teilefertigung gezielt ausbauen wollen. In der Partnerschaft mit Bürkle sehe ich hierfür die ideale Basis". Nach kurzen, aber intensiven Diskussionen, sei man sich einig gewesen, dass die Haug Group die Teilefertigung von Bürkle übernehmen und weiterführen und diese auch mit eigenem Fertigungsvolumen füllen werde.

Mit der Transaktion vergrößere sich für die Haug Group die Produktionskapazität um 50. 000 Stunden pro Jahr, heißt es in der Pressemitteilung. Für Bürkle-Chef Schröer gibt es in dieser Konstellation nur Gewinner: Tobias Haug könne auf ein "hervorragend eingespieltes Team" innerhalb der Bürkle-Mannschaft zurückgreifen und bei Bürkle erreiche man einen wichtigen Meilenstein zur Flexibilisierung der Fertigung. Das Wichtigste ist laut Schroer, dass 32 Arbeitsplätze in Freudenstadt erhalten werden. Tobias Haug: "Für mich ist das erst die Startgerade, um die Wachstumsziele meiner Unternehmensgruppe zu realisieren. Bereits heute existieren Ansätze und Ideen für innovative Fünf-Achs-Dreh- und Fräszentren, in die kurzfristig nach Betriebsübergang investiert werden sollen".