Freudenstadt Bürgerpreis für Familien-Zentrum und Imker

Die Preise werden am Samstag, 2. Dezember, ab 14.30 Uhr in einer öffentlichen Feierstunde im Schweizersaal des Stadthauses in Freudenstadt verliehen. Seit sieben Jahren vergeben die Sozialdemokraten in Freudenstadt den Bürgerpreis für soziales Engagement. Damit ehrt die SPD Persönlichkeiten aus der Region, die sich durch herausragendes bürgerschaftliches Engagement um die Gesellschaft verdient gemacht haben.

Bei der Veranstaltung werden die Horber Stadträtin Ursula Nagel über die Bedeutung des Ehrenamts referieren und SPD-Kreisvorsitzender Gerhard Gaiser ein Grußwort sprechen. Im Vorstandsgremium des Mehrfamilienhauses Familien-Zentrum setzen sich die vier Frauen Marianne Reißing, Elisabeth Gebele, Elisabeth Eiermann und Gesine Junghans seit Jahren ehrenamtlich ein und haben mit dem Familien-Zentrum eine wichtige soziale Einrichtung geschaffen, die mehrfach mit den Preisen ausgezeichnet wurde. In der Feierstunde wird Gerhard Link, viele Jahre Bürgermeister in Freudenstadt, die Laudatio für die Preisträgerinnen halten.

