Freudenstadt Bürgermeisterin liest

Freudenstadt-Dietersweiler. Bundesweit wurde am Vorlesetag wieder an Schulen, Kindertageseinrichtungen, Büchereien und anderen Einrichtungen vorgelesen, so auch an der Grundschule Dietersweiler. Eingeladen war auch Freudenstadts Bürgermeisterin Stephanie Hentschel, die spontan zusagte und für den Vortrag ein ihr liebenswertes, antiquarisch im Internet besorgt hatte.